Couples de stars perdus de vue !

Les aventures entre stars ne passent jamais inaperçu. Mais il y a celles qui n'ont pas été trop médiatisées voire même qui n'ont pas été révélées. On ne le savait peut être pas mais Bob Marley et Anna Wintour, la célèbre rédactrice de Vogue, ont été ensemble pendant une semaine dans les années 70. Selon les rumeurs, c'est le chanteur qui a cassé s'étant lassé d'elle. Autres couples improbables : Tom Cruise et Cher, Andre Agassi et Barbra Streisand, Léonardo Dicaprio et Naomi Campbell, Vincent Lindon et Claude Chirac...