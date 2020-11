Covid-19 : comment Dolly Parton "a permis de faire avancer la recherche d’un vaccin dix fois plus vite"

Celle qui chante "travailler de 9h à 17h" ne s’est évidemment pas retrouvée éprouvette en main mais a fait une généreuse donation à un moment-clé de la lutte contre le Covid-19. "Sans aucun doute, son financement a permis de faire avancer la recherche du vaccin dix fois plus vite que si elle n’avait rien donné", assure au Washington Post le professeur Naji Abumrad, sans qui rien de tout ça n’aurait été possible.

Déjà considérée comme un trésor national outre-Atlantique, elle pourrait bientôt bénéficier d’une aura mondiale. Les fans de Dolly Parton la voient déjà en sauveuse de l’humanité après la découverte par le laboratoire Moderna d’un vaccin efficace à 94,5% contre la pandémie de coronavirus qui ravage le monde depuis un an. Quel rapport, nous direz-vous, entre la légende de la country de 74 ans et une avancée scientifique majeure ?

On rembobine. A l’automne 2013, Dolly Parton est prise en charge au centre médical de la Vanderbilt University de Nashville après un accident de voiture sans gravité. Entre la chanteuse et le professeur Naji Abumrad, le coup de foudre amical est immédiat. Alors quand le coronavirus commence à se propager dangereusement dans le monde au début de l’année 2020, c’est vers lui que l’interprète de Jolene se tourne. Le Washington Post raconte que les deux échangent sur "les développements excitants" d’un projet de vaccin encore balbutiant mené par une équipe de chercheurs de l’université.

Dolly Parton se décide de les aider à son échelle et sort son carnet de chèques. Le 1er avril, elle annonce avoir versé un million de dollars à la Vanderbilt University en faveur de la recherche "pour encourager les gens qui le peuvent à faire des dons". Le sien prend le nom de Fonds de recherche Dolly Parton pour le Covid-19, est cité dans un rapport préliminaire du New England Journal of medecine et va se révéler essentiel.

"Son argent nous a aidés à développer le premier test que nous avons utilisé pour montrer que le vaccin Moderna produisait chez les gens une bonne réponse immunitaire susceptible de les protéger", explique au New York Times le professeur Mark Denison qui a dirigé les recherches à la Vanderbilt University. Une étape cruciale donc, suivie par d’autres financées par le milliard de dollars investi par le gouvernement américain pour trouver un vaccin.