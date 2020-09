"Vivez à fond, tombez malade !" : Nicolas Bedos appelle à désobéir aux nouvelles mesures sanitaires

"Vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales", lance Nicolas Bedos, 41 ans, dans ce texte posté à 5h du matin. "Nous devons désormais vivre, quitte à mourir . Nos aînés ont besoin de notre tendresse davantage que de nos précautions. On arrête d’arrêter. On vit. On aime. On a de la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise. Ce n’est pas la couleur de nos cœurs."