Couvre-feu : "On va s'adapter", concède le directeur de théâtres parisiens Jean-Marc Dumontet

Les théâtres doivent s'adapter. C'est le message de Jean-Marc Dumontet, producteur et directeur de plusieurs théâtres parisiens, sur LCI après les annonces du président de la République. "On n'a pas le choix", martèle-t-il, "on n'a pas envie de casser la dynamique". "A nous de nous adapter et de faire des spectacles à 18h", explique-t-il.