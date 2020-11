Suspicion de Covid-19 : le producteur Harvey Weinstein isolé en prison

Condamné à 23 ans de prison en mars dernier pour viol et agression sexuelle, Harvey Weinstein purge actuellement sa peine au Wende Correction Facility, un établissement pénitentiaire situé à 500 km au nord-ouest de New York. Initialement incarcéré à la célèbre prison de Rikers Island, dans le quartier new-yorkais du Queens, il y avait été transféré en avril, après une suspicion de Covid-19.

Six mois plus tard, le virus semble avoir bel et bien rattrapé le producteur déchu de Shakespeare in Love et Fahrenheit 9/11. Sa température ayant été mesurée à plus de 38°, après la manifestation d’une forte fièvre ce mardi, il a été isolé des autres détenus dans l’attente des résultats d’un nouveau test PCR, révèle le site TMZ.