Covid-19 : Inès, ex de "Koh-Lanta" et infirmière, "ultra saoulée" et remontée contre le gouvernement

"La reprise du travail n'a pas été très facile mais m'a fait du bien mine de rien. Je me sentais obligée d'aller aider, je ne me voyais pas rester chez moi, alors que je suis quand même infirmière, voilà c'était normal", explique la jeune femme de 25 ans qui n'a pas caché son agacement.

"Je suis ultra saoulée par ce qu'il se passe. On se tape une deuxième vague mais il y en aura une troisième. Moi j'ai été traumatisée par ce que j'ai vu lors de la première vague, des conditions, des protocoles qu'on était obligé de suivre qui étaient durs, là ça redevient hardcore, le personnel il est au bout du bout, et on va se retaper une troisième vague c'est certain", prévient-elle. Elle fustige le gouvernement qui, selon elle, ne se soucie guère du sort des soignants.

"Je suis tellement remontée contre le gouvernement, il y a de moins en moins de personnel soignant. Ils sont soit touchés par le Covid, soit en dépression. Et merci pour la revalorisation. C'est écoeurant vraiment et je suis persuadée que ce n'est pas fini avec cette organisation", prédit Inès.