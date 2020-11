"Les cons sont partout chez eux en ce moment" : Les confidences de Gérard Jugnot dans Sept à Huit

Son rire jovial a résonné dans toutes les salles de cinéma. "A partir du moment où vous ne ressemblez pas à Alain Delon, il fallait trouver quelque chose d’autre", répond du tac-au tac l’acteur français, Gérard Jugnot. L’humour et l’autodérision ont toujours constitué ses armes principales. Même à 69 ans, l’acteur français n’a rien perdu de son panache.

Gérard Jugnot est un homme ordinaire. Sauf qu’il est devenu l’un des acteurs français les plus populaires. A l’époque de ses débuts, le jeune Gérard n’a qu’une seule idée en tête : briller. "Après un constat déplorable, une jeunesse modeste, anodine et sans lumière, il a fallu que je fasse briller tout ça, je ne voulais pas rester dans du gris." Il faut dire que l’acteur trouve sa vie un peu terne bien qu’il ne manque de rien." Mes parents m’ont appris la gourmandise et le cholestérol et j’aurais préféré qu’ils me fassent découvrir Buster Keaton et Mozart", confesse-t-il.