"Quand la peur tonne, la censure guette" : Nicolas Bedos n’a toujours pas digéré le recadrage d’Olivier Véran

S’exprimant ce jour-là face aux sénateurs, ce dernier avait dénoncé "une phrase à l’emporte-pièce qu’on peut lancer sur un blog, un compte Instagram", sans jamais citer le nom de Nicolas Bedos. "C’est peut-être un exutoire personnel", avait-il ajouté. "Mais je pense que dans la période on doit être extrêmement attentifs, surtout quand on a beaucoup d’écoute autour de soi, à notre façon de nous exprimer et au message que nous véhiculons."

"Est-il raisonnable que notre ministre de la Santé me gratifie ainsi d'une vigoureuse leçon de morale depuis les bancs de l'Assemblée ?", écrit-il, se trompant au passage de chambre puisque c’est au Sénat qu’Olivier Véran lui avait répondu. "Quand la peur tonne, la censure guette , comme jamais", déplore Nicolas Bedos. "Or, nous avons besoin de débattre, on a besoin de se contredire. On cherche. On doute et on trébuche à la recherche d'une vérité forcément provisoire."