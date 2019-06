Crise au Venezuela : Angelina Jolie envoyée à la frontière avec la Colombie

C’est une cause qui lui tient à cœur. Depuis 2001, la star américaine Angelina Jolie a effectué plusieurs dizaines de missions de terrain pour le compte du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR). Du Bangladesh au Yémen en passant par l’Irak et la Jordanie, la star américaine va à la rencontre des populations déplacées, prêtant son énergie – et son image - à ces drames du XXIe siècle. Un engagement qui lui a valu d'être promue "émissaire spéciale" en 2012.





Depuis vendredi, Angelina Jolie, 43 ans, se trouve à la frontière colombienne avec le Venezuela, une mission de 48 heures destinée à évaluer la réponse humanitaire à ce qui est considéré comme l’exode le plus massif de l'histoire récente de l'Amérique latine. La comédienne a été accueillie par les représentants des Nations Unies déjà sur place depuis plusieurs semaines comme on peut le voir dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.