Cyberharcelée sur son physique, Louane dénonce "les gens qui ont du temps à perdre"

TÉMOIGNAGE - Invitée mardi de l'émission "Clique", sur Canal +, la chanteuse Louane Emera a évoqué le cyberharcèlement dont elle est victime depuis son adolescence. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur.

"Je suis une femme, j'ai 22 ans, je vis dans une société encore très patriarcale. Et ce n'est plus possible". Louane Emera était invitée mardi sur le plateau de l'émission "Clique", sur Canal +, alors que vient de s’ouvrir le Grenelle des violences conjugales. Victime de harcèlement sexiste sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, la jeune chanteuse de 22 ans a condamné les "railleries et les insultes" fondées sur les diktats de la beauté.

Sur le devant de la scène médiatique depuis son adolescence, l'artiste révélée par "The Voice" a réussi à dépasser ses attaques sexistes en relativisant avec le temps. "J'ai commencé à faire de la télé à 16 ans (...) Ça me touche moins", a-t-elle confié, un brin désabusée, à Mouloud Achour.