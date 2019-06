Cyril Lignac règle ses comptes avec le guide Michelin

Cyril Lignac n’en peut plus. Quinze ans après l’ouverture du "Quinzième" en 2007, restaurant étoilé qui l’a rendu célèbre, le célèbre chef décide de tourner la page et de fermer l'établissement. Une nécessité pour lui de se "libérer" de la course aux étoiles.





La star des émissions de cuisine confie au Monde ce mercredi ne "plus avoir envie d’être dans ce système de classement" de Michelin. Et présente un aspect vicieux du guide gastronomique. Dès la première étoile décrochée, "tu n’es plus chez toi", assure-t-il. Dès lors, "tu fais la cuisine pour les inspecteurs. Tu as peur de perdre ton étoile, tu en veux une deuxième".