Damidot vole au secours de Louane, victime de grossophobie

Un coup de gueule qui rappelle donc ce fameux épisode où Camille Cerf avait été moquée sur sa cellulite alors qu’elle participait au programme télévisé The Island Célébrités en mai 2018. Elle avait alors répondu avec beaucoup de franchise et de cran : "J’ai commencé le mannequinat, on m’y a appris à surveiller mes mensurations et que la beauté était synonyme de minceur extrême. Puis j’ai grandi et je suis devenue une femme, avec des formes. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps qu’aujourd’hui." Sans rien cacher. "Alors oui, j’ai de la cellulite, oui, on ne voit pas mes abdos, et oui, je mets du 38 voire même du 40."

On attend désormais la réponse de Louane.