Daniel Guichard est de retour sur scène

Les chansons de Daniel Guichard sont hors du temps. Avec une dizaine de tubes à son actif, il reste discret. Son succès, lui, est resté le même depuis 1967 avec trois générations de fans qui lui sont restés fidèles. Et partout où il va, il fait salle comble. "Il vaut mieux être responsable de ce qu'on fait. Comme ça, quand ça marche c'est grâce à vous et quand ça ne marche pas, c'est à cause de vous", confie l'artiste.



