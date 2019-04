Dans une nouvelle plainte, Amber Heard affirme que Johnny Depp a menacé de la tuer

Amber Heard raconte également un incident survenu en décembre 2015, dans leur appartement de Los Angeles. Selon elle, l’acteur l’aurait attrapée par les cheveux et par la gorge et l’aurait frappée au visage en criant : "Je vais te tuer, tu m’entends ?". La jeune femme affirme encore que son mari l’aurait alors entraînée jusqu’à leur lit et se serait mis à lui donner des coups de poings dans le visage.





"Pendant un instant, je ne pouvais plus ni crier, ni respirer. Je craignais que Johnny soit dans un état second, inconscient des dommages qu’il causait et de la possibilité qu’il me tue", explique la comédienne. "Parce que j’aimais Johnny, j’ai cru ses multiples promesses, quand il me disait qu’il pouvait et qu’il voulait aller mieux. J’avais tort."