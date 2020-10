Dans une vidéo adorable, George, Charlotte et Louis questionnent un célèbre scientifique

Ils suivent les traces de leur parents. Kate et William ont diffusé samedi 3 octobre une vidéo dans laquelle on peut voir leur trois enfants interroger David Attenborough. George, Charlotte et Louis avaient chacun préparé une question à l'attention du célèbre naturaliste britannique, convié quelques jours plus tôt au palais de Kensington pour y dévoiler son nouveau documentaire A Life On Our Planet.

C'est le prince George, 7 ans, qui a ouvert le bal. "Quel animal selon vous sera le prochain à disparaître ?" a demandé le fils aîné du duc et de la duchesse de Cambridge, qui multiplient les déplacements et les prises de position en défense de l'environnement. "Il y a beaucoup de chose que l'on peut faire afin qu'aucun animal ne disparaisse", a rétorqué David Attenborough qui a pris l'exemple des gorilles d’Afrique centrale.