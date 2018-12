"Vous voulez que je revienne ?" : accusé d'agressions sexuelles, Kevin Spacey sort du silence sur YouTube

Et pendant trois minutes, il use de son double de fiction pour faire passer quelques messages. "Je sais ce que vous voulez. Oh bien sûr, ils ont bien essayé de nous séparer mais ce que nous avons est trop fort, trop puissant. Après tout, nous partagions tout vous et moi. Je vous ai dit mes secrets les plus profonds et les plus sombres", commence-t-il. "Je vous ai choqué avec mon honnêteté mais surtout, je vous ai défié et vous ai fait réfléchir. Et vous m'avez fait confiance, même si vous saviez que vous n'auriez pas dû le faire", poursuit-il.