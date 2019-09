"Danse avec les stars 10" : Moundir papa à quelques jours du premier prime

BONHEUR – Moundir Zoughari est un homme heureux… et fatigué. Alors qu’il prépare activement la nouvelle saison de "Danse avec les stars", l’ancien candidat de "Koh-Lanta" a annoncé ce lundi matin la naissance de son deuxième enfant. Un petit garçon baptisé Ali.

La famille de Moundir Zoughari s’agrandit. Déjà papa d’une petite Aliya, née en novembre 2015, l’un des candidats les plus populaires de l’histoire du jeu d'aventure "Koh-Lanta" a annoncé, ce lundi matin sur Instagram, la naissance de son petit frère, baptisé Ali.

"Ton papa et tellement heureux car tu as le prénom de ton grand-père où les valeurs du code d’honneur familiale te seront transmises mon amour", a écrit Moundir, en commentaires d’une photo du bébé, lové dans les bras de Inès, sa maman. "Je suis l’homme le plus heureux du monde, merci ma femme", a-t-il ajouté.