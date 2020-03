"Danse avec les stars" lance un challenge à tous les Français confinés

Et maintenant, dansez ! Pour garder la forme et s'amuser durant cette période de confinement, l'équipe de "Danse avec les stars" a lancé une initiative originale. Baptisé le #DALSChezToi, ce challenge a été présenté par Chris Marques le vendredi 20 mars sur son compte Facebook. "Avec toute la famille de Danse avec les stars, on a eu envie de vous apporter un peu de sourire, un peu de joie de vivre et de danse", a expliqué le juré de l'émission.

"Pendant les semaines qui vont suivre, il va être super important de bouger et de danser. Donc on a inventé un petit truc tout bête. (…) Tous les jours il y aura une petite chorégraphie de 20 secondes à apprendre. Et dès que vous vous sentez prêt, il suffit de vous filmer en train de danser", a précisé Chris Marques.