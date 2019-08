"Danse avec les stars" : le champion paralympique Sami El Gueddari intègre le casting

Si on ne connaît pas non plus la date de lancement de cette dixième saison, on en sait plus sur les célébrités qui ont accepté de relever le défi. Aux côtés de Sami El Gueddari, on retrouvera la chanteuse et comédienne Elsa Esnoult, l'ancien candidat de télé-réalité Moundir, le comédien des "Bracelets Rouges" Aziz Diabaté, la chanteuse Liane Foly, l’ex-Miss France Linda Hardy et le mannequin et compagnon de Caroline Receveur, Hugo Philip. On sait aussi que Camille Combal refera équipe avec Karine Ferri à la présentation et que le jury restera inchangé avec Patrick Dupond, Shy'm, Jean-Marc Généreux et Chris Marques.