Dany Boon : comment il a cultivé son image de "patriote fiscal" qu'épingle Mediapart

Deux ans plus tard, Dany Boon dénonce des contre-vérités quand le producteur et distributeur Vincent Maraval le pointe du doigt dans une tribune polémique publiée dans Le Monde, intitulée "Les acteurs français sont trop payés". Dans le JDD, il rectifie alors le salaire perçu pour "Astérix & Obélix : au service de sa majesté" (600.000 euros et non 1 million comme annoncé), et celui à venir pour "Supercondriaque" (2 et non 10 millions d'euros). Il affirme une première fois payer ses impôts en France et aux Etats-Unis, où il a créé une société de production. Il précise dans la foulée au Figaro qu'il est "beaucoup plus taxé (aux Etats-Unis) qu'en France". Histoire de remettre les pendules à l'heure.