David Guetta pleure la mort de Fred Rister, le producteur de ses plus grands tubes

Il avait expliqué son choix dans "Sept à Huit" l'an dernier. "Ces traitements ne me conviennent pas, je suis fatigué. Je ne veux plus vivre cette vie pour rester vivant. J’ai décidé de vivre moins longtemps mais plus normalement (...). C’est presque un suicide déguisé. Vous ne pouvez pas rester vivant pour faire plaisir aux gens", racontait-il. Il relayait les paroles de ses "potes". "Ils ne comprennent pas. Ils me disent 'Mais tu ne veux plus te soigner et tu fais une chanson qui s'appelle 'I want a miracle' ?'", disait-il du premier titre signé de son nom.