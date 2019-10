David Hallyday en Une de "Paris Match" : il pousse un coup de gueule contre le magazine

PAS CONTENT – David Hallyday a déclaré sur son compte Twitter qu'il était en colère contre "Paris Match", dont il fait la couverture cette semaine. Il explique pourquoi.

"Mon accord, Paris Match l’a obtenu sous réserve que je valide texte et photos à paraître. Le magazine n’a pourtant pas respecté sa parole et mes craintes se sont hélas avérées justifiées : couverture non consentie, titre, sous titres, montage de l’interview, ne reflètent pas fidèlement qui je suis et ce que j’ai souhaité exprimer. Ne vous y trompez pas !", prévient-t-il. Alors que David Hallyday avait accordé cette interview pour parler de musique (il prépare en ce moment sa tournée baptisé Eternel Tour), il reproche à "Paris Match" de l'avoir mis en couverture avec une citation qui évoque, à mots couverts, la bataille médiatique qui l'oppose à sa belle-mère Laeticia Hallyday. Un feuilleton médiatique qu'il s'est toujours gardé de commenter.