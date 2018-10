De Jean Dujardin à Kad Merad, les stars pleurent la mort de Venantino Venantini, le dernier des "Tontons Flingueurs"

Venantino Venantini n’est plus. Cet acteur italien qui a fait une grande partie de sa carrière en France, est mort à l’âge de 88 ans, ont annoncé mardi les médias de son pays. Son plus grand succès ? "Les Tontons Flingueurs", la comédie culte de Georges Lautner (1963), dans laquelle il donnait la réplique aux regrettés Lino Ventura, Bernard Blier et Francis Blanche sur les dialogues légendaires de Michel Audiard.





Le cinéaste le dirigera à nouveau dans "La Grande Sauterelle" avec Mireille Darc, "Laisse aller, c’est une valse" avec Jean Yanne, ou encore "Flic ou voyou" avec Jean-Paul Belmondo. Habitué des rôles de malfrat ou de bellâtre, on le verra également dans "Le Corniaud" et "La Folie des grandeurs" de Gérard Oury, "Toute une vie" de claude Lelouch ou encore "La Cage aux folles", de Edouard Molinaro.