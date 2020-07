De la robe à la tiare, la princesse Beatrice a pioché dans le dressing d'Elizabeth II pour son mariage

Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu. La princesse Beatrice a repris à son compte cette comptine anglaise qui liste ce que la mariée doit porter le jour de ses noces pour lui porter chance à l'avenir. Pour épouser son riche homme d'affaires Edoardo Mapelli Mozzi à la Chapelle royale de Windsor vendredi 17 juillet, la petite-fille de la reine Elizabeth II s'est en effet inspirée de son aïeule, qui lui a prêté deux biens qu'elle gardait précieusement dans son dressing.

Alors que les précédentes épouses royales avaient laissé le soin à de grandes maisons de couture de confectionner leur robe (Alexander McQueen pour Kate Middleton, Givenchy pour Meghan Markle), la jeune femme de 31 ans a donc opté pour une toilette portée par sa grand-mère dans les années 1960.

La princesse Beatrice a fait le choix d'une robe vintage Norman Hartnell, déjà à l'origine des robes de mariée d'Elizabeth II et de la soeur de cette dernière, la princesse Margaret. Un mélange de taffetas et de satin incrusté de strass avec lequel la reine s'était notamment affichée en 1962 pour l'avant-première du film Lawrence d'Arabie et pour l'ouverture du Parlement en 1967. La version 2020 a été modifiée par Angela Kelly, la styliste personnelle de la souveraine, et Stewart Parvin, spécialiste dans les tenues de mariage. Le truc en plus ? Une subtile paire de manches.