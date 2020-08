De superstar à viticultrice : comment Cameron Diaz a retrouvé "la paix" en quittant Hollywood

Elle a fait tourner la tête de Jim Carrey dans le délirant The Mask, a prêté sa voix à la princesse Fiona dans Shrek et possède toujours la mèche de cheveux la plus célèbre du cinéma sur l'affiche de Mary à tout prix des frères Farelly. Cameron Diaz a été pendant vingt ans l'une des drôles de dames les plus en vogue à Hollywood. Pas un hasard si elle est l'une des têtes d'affiche de l'adaptation sur grand écran de Charlie's Angels au début des années 2000.

Sur son CV, se mêlent romcoms attendrissantes (The Holiday, Le mariage de mon meilleur ami), comédies complètement barrées (Allumeuses !, Bad Teacher) et thrillers plus ou moins réussis (Vanilla Sky, The Box). Celle qui tourna également pour Martin Scorsese (Gangs of New York) et Ridley Scott (Cartel) bénéficie ainsi d'un énorme capital sympathie auprès du public. La native de San Diego a tout de la girl's next door avec qui on aimerait boire des coups. Fun, pétillante et enjouée. La meilleure copine idéale à qui les médias collent aussi l'étiquette d'héroïne sexy.