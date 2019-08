Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, raconte dans un livre avoir été violée par un cambrioleur

Elle n'en avait jamais parlé. Alors quitte à se raconter, Debbie Harry n'a pas passé sous silence l'un des épisodes les plus éprouvants de sa vie. L'icône rock du groupe "Blondie" se souvient dans "Face It", ses mémoires à paraître le 1er octobre, du viol qu'elle a subi dans les années 1960 alors qu'elle vivait à New York avec son petit ami de l'époque, Chris Stein.





Le couple a été ligoté dans son appartement par un homme qui "a fait le tour pour trouver quelque chose de valeur". "Il a entassé les guitares et l'appareil photo de Chris puis il a détaché mes mains et m'a demandé d'enlever mon pantalon", écrit-elle dans de premiers extraits dévoilés par The Sun.