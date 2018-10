Charles Aznavour, la plus internationale des célébrités françaises

Il y a vingt ans, un sondage du Time et de la chaîne CNN avait fait de lui "le chanteur de variété le plus important du XXe siècle", devant Bob Dylan, Frank Sinatra et même Elvis Presley. Charles Aznavour, décédé lundi à l'âge de 94 ans, était l'artiste français vivant le plus connu dans le monde. Signe de cette consécration, l'inauguration de son étoile au célèbre "Walk of Fame" de Hollywood, à laquelle il avait participé il y a un peu plus d'un an.