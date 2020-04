Décès de Christophe : la disparition d'un artiste à part

A l'annonce de sa disparition, de nombreuses personnalités ont exprimé leur tristesse, à l'image de Jean-Michel Jarre, parolier de ses chansons "Les Mots Bleus" et "Paradis Perdus". "C'est une grande tristesse. Je perds un membre de ma tribu, a déclaré le musicien à l'AFP. C'était un des plus grands chanteurs français. C'était plus qu'un chanteur, c'était un couturier de la chanson. C'était un personnage unique. Il avait une fantaisie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et on ne peut pas lui dire au revoir à cause de ce putain de virus".

Né le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge dans l'Essone, Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, crée son premier groupe Danny Baby et les Hooligans en 1961. En 1963, il enregistre son premier 45 tour "Reviens Sophie", qui passe totalement inaperçu. Il faudra attendre 1965 et la sortie de "Aline" sous le pseudonyme de Christophe pour que sa carrière démarre. Il enchaîne les succès : "Les Marionnettes", "J'ai entendu la mer" et "Excusez-moi Monsieur le Professeur". Il connaît une période plus calme musicalement avant de revenir en force avec l'album "Les Mots bleus" en 1975 puis "Le Beau Bizarre" qui sort en 1978.

Passionné de voitures et de cinéma, Christophe est un artiste à part qui cultive son image de dandy mystérieux. Sa carrière tourne un moment au ralenti jusqu'à 1996 et l'album "Bevilacqua" pour lequel il signe pour la première fois les textes. Un disque moderne et dans lequel il se laisse aller à des expérimentations musicales. Cinq ans plus tard sort un autre album intimiste baptisé "Comm' si la terre penchait".

En 2002, il se lance dans une tournée qui crée l'événement. Et pour cause, Christophe n'était pas monté sur scène depuis 27 ans. Il participe en 2011 à l'album de reprises de chansons d'Alain Bashung puis est invité par Julien Doré sur la scène de l'Olympia pour chanter "Boby" avec Loane. Dans son dernier album baptisé "Christophe, etc", il reprenait ses standards avec des interprètes de toutes générations comme Étienne Daho, Camille, Sébastien Tellier, Arno, Laetitia Casta ou encore Jeanne Added.