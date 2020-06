Décès de Guy Bedos : les obsèques se tiennent aujourd'hui à Paris

Nicolas Bedos avait eu la lourde tâche d'annoncer la disparition du célèbre comédien et humoriste, le 28 mai dernier. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au Paradis", écrivait-il sur Instagram. Sa sœur Victoria a partagé quant à elle une lettre d'adieu émouvante dans le dernier numéro de Paris Match . "Dehors, il fait chaud, c'est presque l'été, mais j'ai froid, si froid de toi. Aussi froid que toi quand je suis venue te voir au funérarium, hier après-midi, et que j'ai posé un baiser sur ton front. (…) Je t'en veux papa, de ne plus être là. Et je pleure en écrivant cette phrase".

Guy Bedos sera ensuite inhumé en Corse dans l'intimité familiale, comme l'a dévoilé Nicolas Bedos dans une lettre sur France Inter. "On va t’emmener maintenant dans ton costume de scène, celui des sketchs et des revues de presse, des télés et des radios. (…) D’abord à l’église Saint-Germain. (…) Puis on t'envole en Corse dans ce village qui te rendait un peu ta Méditerranée d’Alger. On va chanter avec Izia et les Tao du Higelin, du Trenet, du Dabadie et Nougaro. On va te faire des violons, du mélodrame a cappella. Faut pas mégoter son chagrin".