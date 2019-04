Décès de Jean-Pierre Marielle : focus sur sa carrière et ses rôles

Jean-Pierre Marielle, monstre sacré du cinéma et du théâtre français, s'est éteint à l'âge de 87 ans le 24 avril 2019. Sa disparition marque aussi la fin d'une époque. Jean-Pierre Marielle était avant tout une voix avec un timbre immédiatement reconnaissable. L'acteur débute dans les années 60. Très vite, ce dernier duc du cinéma français s'est imposé dans des rôles comiques. Les années70 lui offrent des films devenus cultes. Retour en images sur sa carrière et ses rôles.



