Décès de Johnny Clegg, le "Zoulou Blanc"

Le chanteur sud-africain Johnny Clegg est mort à l'âge de 66 ans. Il luttait contre un cancer du pancréas, depuis quatre ans. Surnommé le "Zoulou Blanc", il a beaucoup battu contre l'apartheid. Il est devenu célèbre dans le monde et dans l'Hexagone avec plusieurs chansons, dont "Asimbonanga".



