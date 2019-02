Décès de Karl Lagerfeld : silence complet devant la maison de la rue Cambon

La maison Chanel est en deuil. Après plusieurs semaines de maladie et de combat, le pape de la mode Karl Lagerfeld est décédé à l'âge de 85 ans. Il avait été le grand absent du défilé de haute couture de la luxueuse marque plutôt en janvier 2019. Une totale discrétion s'observe devant la maison de couture de la rue Cambon. De son vivant, Karl Lagerfeld avait annoncé vouloir des obsèques simples et être incinéré.



