Inoubliable Thérèse du "Père Noël est une ordure", Anémone est morte à l’âge de 68 ans

"J'en ai marre de ce métier de nomade", expliquait ainsi cette mère de deux enfants au Télégramme cet été-là, disant vouloir (s)'occuper de (s)a maison et de (s)on jardin" dans le Poitou et écrire un livre de souvenirs. "Rien" ne me manquera, lançait-elle également dans une interview cash au Parisien, décidée à prendre large et rester loin de ce métier qui la faisait "chier".