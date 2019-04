Inoubliable Thérèse du "Père Noël est une ordure", Anémone est morte à l’âge de 68 ans

Malade depuis quelques années, Anémone avait pris du recul et n'avait aucun engagement à venir. Réputée pour son franc-parler, l'actrice qui honnissait le vedettariat avait annoncé en 2017 sa décision de se retirer des plateaux de cinéma et des planches, portant un regard acerbe sur le monde du showbiz.





"J'en ai marre de ce métier de nomade", expliquait ainsi cette mère de deux enfants au Télégramme cet été-là, disant vouloir (s)'occuper de (s)a maison et de (s)on jardin" dans le Poitou et écrire un livre de souvenirs. "Rien" ne me manquera, lançait-elle également dans une interview cash au Parisien, décidée à prendre large et rester loin de ce métier qui la faisait "chier".