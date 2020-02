Décès du chanteur folk Graeme Allwright à 93 ans

"Petites boîtes" (adaptation de Malvina Reynolds), "Jusqu'à la ceinture" (Pete Seeger), "Qui a tué Davy Moore?" (Bob Dylan), "Johnny (texte original) et surtout "Le jour de clarté" (Peter, Paul & Mary), son plus grand succès, deviennent des hymnes de mai 68. Dans les années 1970, il adaptera de nombreuses chansons du Canadien Leonard Cohen, dont "Suzanne". Il est aussi connu pour avoir écrit en 1968 la chanson de Noël pour enfant "Petit Garçon", version francophone d'"Old Toy Trains" de Roger Miller, ou encore "Sacrée Bouteille" (d'après "Bottle of Wine" de Tom Paxton). Il alterne ensuite voyages et retours sur scène, où il continue à se produire jusqu'en 2015.