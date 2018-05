Pierre Bellemare, le journaliste et conteur aux mille histoires, est mort

Pendant plus d'un demi-siècle, ses histoires extraordinaires ont tenu en haleine les Français. Pierre Bellemare est décédé samedi après-midi à l'hôpital Foch de Paris, selon Le Figaro et Europe 1. L'homme de radio, grande voix de la station de la rue François-1er et créateur du Téléshopping sur TF1, s'est éteint à l'âge de 88 ans, affaibli depuis plusieurs semaines. Animateur de l'émission Les Enquêtes impossibles sur RTL9 puis Chérie 25, il s'était fait rare dans les médias ces dernières années. Sa dernière apparition télévisée remonte au 14 avril dernier. À l'occasion des 25 ans de Groland sur Canal+, Bellemare avait assuré plusieurs plateaux.





C'est en 1948 que Pierre Bellemare a fait ses premiers pas à la radio, au sein de Radio Service, une société de production privée. Lancé par son beau-frère, l'animateur et producteur Pierre Hiegel, il débute à un poste de technicien avant de voir sa carrière radiophonique exploser. Dans la foulée, il fait la rencontre de Jacques Antoine, l'homme derrière Fort Boyard, L'Académie des neuf et Tournez manège. Ce dernier lui confie la présentation de Télé-Match sur l'ORTF en 1954. Convaincant dans ce nouveau rôle sur le petit écran, Bellemare prend ensuite la tête de La Tête et les jambes, un jeu télévisé adapté dans différents formats.