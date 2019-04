Défi musical lancé par M. Pokora : bientôt un duo avec la gagnante

Alors que le huitième album de Matt Pokora vient de sortir, ce dernier a lancé un concours de réadaptation de son single sur cet opus. Parmi les milliers de vidéos cover sur le titre, c'est le timbre vocal de Philippine avec son jeu de guitare qui a été sélectionné par le chanteur. "Je ne m'attendais à rien et c'est encore plus cool de gagner", affirme-t-elle. Cette victoire permettra à la chanteuse en devenir de figurer sur une future édition de "Pyramide".



