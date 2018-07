Demi Lovato : la rechute d’une star Disney dépassée par sa célébrité

Diagnostiquée bipolaire pendant sa première cure, Demi Lovato tente de garder le navire à flot. Entre deux rechutes. En dix ans, elle publie six albums et décroche une nomination aux prestigieux Grammy Awards pour son album "Confident". Elle y vante l'amour de soi, le besoin de positiver et d'aller de l'avant. Autant de thématiques saluées par la critique et l'opinion publique, qui voit en elle un modèle malgré les erreurs de parcours successives. Elle se relève à chaque fois et tend la main à l'autre, invitant les personnes souffrant comme elle de troubles bipolaires et de l'alimentation à en parler. "Elle est une lumière dans le monde", commentait l'animatrice Ellen DeGeneres après l'annonce de son hospitalisation. Ses fans n'attendent plus que de la voir se rallumer à nouveau.