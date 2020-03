Depuis son jacuzzi, Arnold Schwarzenegger s'énerve contre les spring breakers qui font la fête malgré la pandémie

Alors que les plages de Floride sont bondées, Arnold Schwarzenegger a publié une vidéo pour demander aux "spring breakers" de rester chez eux. "Je viens de faire un peu de vélo et de sport, et je reste chez moi, loin de la foule", y déclare l'interprète de "Terminator", que l'on peut voir dans son jacuzzi, avec des lunettes de soleil et un cigare à la main.

"Je vois encore des photos et des vidéos du monde entier de gens dans les cafés ou qui passent du temps en groupe. Ce n'est pas sage, car c'est comme ça qu'on attrape le virus", martèle l'ancien gouverneur de Californie, qui multiplie les appels au confinement ces derniers jours sur les réseaux sociaux. "Alors restez loin de la foule, spécialement en ce moment avec le spring break, où tous les gamins vont à la plage pour faire la fête et boire. Ce n'est pas une bonne idée. Rentrez chez vous pour que l'on puisse éradiquer ce virus le plus rapidement possible. Pose ce cookie immédiatement !", conclut-il en référence à une phrase culte sortie du film "La Course au jouet" ("Put that cookie down !", en VO), dans lequel il jouait en 1986.