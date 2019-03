Dérapage raciste de Brigitte Bardot sur les Réunionnais : le préfet saisit la justice, le gouvernement condamne

Brigitte Bardot, 84 ans, a été condamnée à cinq reprises pour incitation à la haine raciale. Dès mardi, ses propos à l’encontre des habitants de la Réunion avaient été condamnés par plusieurs personnalités dont la ministre des Outre-mer Annick Girardin, actuellement en visite sur l’île. "Le racisme ordinaire n'a pas sa place dans le débat d'idées", avait-elle notamment réagi sur Twitter.





Ce mercredi, les déclarations injurieuses de l'actrice ont animé l'Assemblée. Interpellé par le député de la Réunion Jean-Hugues Ratenon (LFI), qui a fait part de son "indignation" lors des questions au gouvernement, le secrétaire d'Etat chargé du Logement Julien Denormandie a condamné "au nom du gouvernement, de la manière la plus solennelle possible, de la manière la plus ferme possible, ces propos indignes". Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a, lui, assuré que "l'ensemble de cet hémicycle ne peut avoir qu'un sentiment de mépris" à l'égard de ces propos, sous les applaudissements debout de l'ensemble des députés.