Dernière ligne droite pour Miss Univers : Eva Colas fera-t-elle partie des finalistes ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Miss Corse participera à la suite de cette étape préliminaire qui, Miss Univers oblige, ne se déroule pas derrière une porte fermée mais sur scène, en direct à la télévision et sur Internet. Les 94 candidates défileront en maillot de bain et en robe de soirée devant un comité de sélection composé de sept femmes, dont la créatrice de robes de mariée Monique Lhuillier. Cinq représentantes des cinq continents seulement pourront poursuivre l'aventure. Comme pour Miss France, les finalistes n'apprendront la bonne nouvelle que le jour J, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 décembre donc. Les sites spécialisés dans les concours de beauté voient la Française franchir cette première étape, mais pas plus. On a quand même envie d'y croire.