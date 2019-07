Des effets personnels de Madonna, dont la lettre de rupture que lui avait écrite Tupac, vendus aux enchères à son insu

C'est un caillou qu'elle traîne dans ses chaussures de designer depuis bien trop longtemps, et dont elle n'a pas réussi à se débarrasser. Une lettre d'amour manuscrite, signée du rappeur Tupac et destinée à Madonna, est mise aux enchères à partir de ce mercredi 17 juillet par Gotta Have Rock and Roll.





Prix de départ ? 100.000 dollars, selon le site, qui estime que le précieux lot s'arrachera entre 200.000 et 300.000 dollars. "L'un des objets musicaux les plus signifiants jamais vendu aux enchères", assure le texte qui accompagne les photos de cette missive de trois pages écrites depuis la prison en janvier 1995. La lettre aurait été récupérée par Darlene Lutz, une ancienne amie de Madonna, lors d'un déménagement de la chanteuse, à son insu ("Elle a trahi ma confiance en mettant la main sur ces objets qui m'appartiennent, sans que je ne le sache ni que je donne mon accord", avait déclaré la star en 2017).