Des films cultes ont marqué la carrière de Jean-Pierre Marielle

Jean-Pierre Marielle, une grande figure cinématographique et théâtrale s'en est allé à l'âge de 87 ans. Il est connu grâce au film "Les galettes de Pont-Aven", sorti en 1975, et bien d'autres longs-métrages. Le comédien a empreint le cinéma français de scènes et de phrases cultes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.