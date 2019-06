"Des gens meurent, il faut que ça change !" : Bilal Hassani élu personnalité LGBTI de l’année aux Out d'or

Il n’a pas remporté le Concours Eurovision de la chanson, terminant à la 16e place le 18 mai dernier à Tel Aviv. Mais sa participation était déjà une victoire. Le chanteur Bilal Hassani a remporté mardi le prix de la personnalité de l’année lors de la cérémonie des Out d’or qui célèbre la visibilité des personnes LGBTI dans les médias.





"Gagner un prix comme ça si tôt dans ma carrière c'est extrêmement impressionnant et très gratifiant", a réagi Bilal Hassani, 19 ans, devant plus de 600 personnes, dont la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, réunies au Cabaret Sauvage par l'Association des journalistes lesbiennes, gays, bis, trans et intersexes (AJL).