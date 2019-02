Des mots "qu'on n'emploierait pas pour un homme" : Angèle et Clara Luciani dénoncent le machisme des médias

Tout a démarré dans les nombreux articles que la presse leur consacre depuis plus d'un an. Depuis qu'Angèle et Clara Luciani sont devenues des membres incontournables du paysage musical français. Les deux chanteuses de 23 et 26 ans, nommées aux Victoires de la musique ce vendredi, disent "stop" aux descriptions qui sont faites d'elles dans les magazines, à l'aide d'un vocabulaire qu'elles jugent inadapté. Et "finalement assez décrédibilisant" et "qu'on n'emploierait pas pour un homme", ont-elles expliqué dans l'émission "C à vous" mardi 5 février.





Des termes qu'elles développent aussi et surtout dans Grazia cette semaine. "Les présentations que je lis de moi dans les médias, c'est Angèle, jeune sensation pop avec sa musique 'édulcorée', 'petit bonbon' et des termes comme ça. Je suis toujours associée à un petit être fragile avec des pommettes roses", s'agace la Belge.