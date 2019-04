Des photos de Meghan Markle bébé divulguées dans la presse par son oncle

Même s'il n'est plus en contact avec sa nièce, il estime qu'elle "veut probablement une fille". "Je suis sûr qu'Harry veut un garçon. Une fille serait un vrai confort pour Meghan. Un garçon serait... un plus grand défi. Elle sera sans doute un peu plus à l'aise avec une fille", insiste-t-il. Serena Williams avait laissé entendre qu'une de ses amies attendait une fille. Mais parlait-elle de la duchesse ? Le voile sera levé très prochainement, la naissance du Sussex baby étant prévue d'ici la fin du mois.