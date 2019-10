"Desperate Housewives" : Felicity Huffman a passé sa première nuit derrière les barreaux

CASE PRISON - Felicity Huffman a été condamnée à deux semaines de prison pour avoir versé 15.000 dollars de pots de vin afin de falsifier les tests d'entrée de sa fille aîné à l'université.

Elle dort désormais derrière les barreaux. Condamnée le mois dernier à deux semaines de prison, Felicity Huffman a commencé à purger sa peine ce mardi 15 octobre dans un établissement pénitentiaire de Dublin, une ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de San Francisco. La comédienne américaine, célèbre pour son rôle de Lynette dans "Desperate Housewives", a été accusée d'avoir payé 15.000 dollars afin de falsifier les tests d'entrée à l'université de sa fille aînée.

"Il n'y a pas d'excuse ni de justification pour ce que j'ai fait", avait regretté à l'époque Felicity Huffman. Mariée à l'acteur William H. Macy, la comédienne, que l'on a pu voir dans la série Netflix "Dans leur regard", a été la première de la trentaine de parents à connaître sa peine dans le cadre d'un vaste scandale de corruption. Ils sont accusés d'avoir payé des sommes allant jusqu'à 6,5 millions de dollars pour faciliter l'entrée de leurs enfants dans de prestigieuses universités.

Toujours en attente de son procès, la comédienne Lori Loughlin ("La Fête à la maison") est quant à elle accusée d'avoir versé 500.000 dollars de pots-de-vin pour faire entrer ses deux filles à l'université de Californie du Sud. Elle et son mari ont plaidé non coupable, et attendent leur procès.