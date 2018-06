Détails et anecdotes autour du mariage de Kit Harington et Rose Leslie, acteurs de la série "Game of Thrones"

Après un mariage en bonne et due forme à l'église avec pluie de confettis et de pétales de fleurs à la sortie, le couple (robe blanche et voile de mariée ivoire pour elle, costume trois pièces pour lui), a filé dans une Land Rover traînant des boîtes de conserve, ornées de cœurs de papier sur lesquels étaient inscrits "Just Married".





Derrière son aspect classique, la cérémonie n'en restait pas moins évidemment marquée par la série Game of Thrones, non seulement à travers ses prestigieux invités composés d'amis collègues mais aussi dans la thématique (château, musique etc.) ou encore dans le "timing" (Kit Harington a demandé aux producteurs de faire une petite pause pendant le tournage de la dernière et huitième saison, pour que tout le monde puisse profiter de la fête).





Détail chic : les convives ont reçu les enveloppes d'invitation avec des timbres à l'effigie de Jon Snow. Et quoi de plus médiéval que d'être mariés par un moine et de festoyer dans un château ? Seul hic, on n'a vu ni dragons ni loups-garous.