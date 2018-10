Deuil : le programme des obsèques de Charles Aznavour

Les obsèques de l'artiste franco-arménien vont être précédées par une messe en l'église arménienne Saint-Jean-Baptiste du huitième arrondissement de Paris. Charles Aznavour tenait beaucoup à cette cathédrale. Il y a d'ailleurs épousé sa femme le 11 janvier 1967 et a aussi fait baptiser une partie de ses enfants. La cérémonie va démarrer à 10h et sera présidée par le Catholicos, équivalent du pape en arménien. Le président et le Premier ministre arméniens feront partie des convives. La messe se déroulera dans la plus pure tradition arménienne et devrait s'achever avec l'une des chansons les plus emblématiques du défunt chanteur, Ave Maria. Le monument de la chanson française sera ensuite inhumé dans la plus stricte intimité à Montfort l'Amaury, dans le caveau familial, auprès de ses parents et de son fils Patrick.



