"Deux pour toujours" : l'hommage touchant d'Emmanuel Moire à son jumeau décédé

Leur connexion est éternelle. Emmanuel Moire a eu une pensée à la fois tendre et émue pour Nicolas, son jumeau décédé le 28 janvier 2009 à l'âge de 29 ans après avoir été renversé par une voiture. "10 ans. Love u my twin", a-t-il écrit lundi sur Instagram en légende d'une photo d'un ciel bleu rempli de nuage, utilisant les hashtags "connection", "connected", "power" et "strength" : connexion, connectés, pouvoir et force.





Des mots qu'il a réutilisés quelques heures plus tard pour commenter une photo d'enfance. Les deux frères y apparaissent tout sourire sur une balançoire, l'un derrière l'autre. "Quand on naît à deux, on est deux pour toujours", note le chanteur qui a toujours eu à cœur de saluer la mémoire de son double.